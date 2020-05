El Ayuntamiento de Morelia cobrará multas de hasta 34 mil pesos a los dueños de negocios que pese a las indicaciones municipales de cerrar sus puertas durante este periodo de contingencia sanitaria por el Covid-19, hicieron caso omiso a la indicación y fueron acreedores a una clausura temporal.

En entrevista colectiva, el director de Inspección y Vigilancia, Pedro Vázquez Dector, detalló que las multas por infringir las disposiciones oficiales dependen del giro de cada negocio, partiendo desde los cuatro mil 344 pesos para giros A y B de menor impacto, como gimnasios, hasta 34 mil 632 pesos en giros C de alto impacto, como restaurantes bar.

Hasta el momento, los inspectores municipales han notificado y cerrado alrededor de mil 100 comercios considerados no esenciales, refirió el funcionario municipal, no obstante, otros cinco establecimientos tuvieron que ser clausurados por no acatar las disposiciones oficiales, pese haber sido notificados.

“Clausuramos aquellos comercios a los que se les aviso y pese a ello continuaron laboran, (…) todos ellos son acreedores a multas de diferentes montos y no se les permitirá volver a abrir hasta que pase la pandemia”, aseveró.

Entre los comercios clausurados, se encuentran dos gimnasios, un restaurante bar, una cafetería y una tapecería.

Es de precisar que los operativos de inspección a los establecimientos considerados no esenciales comenzaron desde el pasado 22 de abril, con la finalidad de evitar concentraciones innecesarias de personas en el espacio público.

Pese a que ha habido inconformidades por parte del sector comercial ante los cierres negocios, el Gobierno de Morelia ha sido enfático en mantener estas medidas conforme a las disposiciones federales para evitar la propagación del virus SARS-Cov-2, causante del coronavirus.