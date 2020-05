El periódico Reforma difundió este jueves que ayer recibió una amenaza telefónica, en la que un hombre advirtió que volarían sus instalaciones si no “corrige” su crítica contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó y condenó la amenaza hecha por un supuesto integrante del cártel de Sinaloa al periódico Reforma, la cual fue denunciada por el mismo medio.

En el mensaje, el sujeto critica un video publicado por dicho medio titulado “Del no pasa nada… a la emergencia”, en el que dicen tras minimizar la pandemia por el COVID-19, el presidente aceptó que el país no estaba preparado para una emergencia como esta.

El supuesto integrante del cártel de Sinaloa dice a la operadora que con este video Reforma denigró al presidente y que ya sobrepasaron la línea.

“Quiero dejar un recado a la redacción: que no esté difamando al presidente, que no esté traicionando a la patria, porque si no las oficinas de su pinche periódico las vamos a volar, todo el cártel de Sinaloa está con Andrés Manuel López Obrador”, señala.

El sujeto también añade que su advertencia es en serio y que es la “última vez” que se los dicen.

Según el medio, la llamada fue recibida a las 8:24 de la mañana de este miércoles desde un teléfono de Mexicali, Baja California.

En su conferencia matutina de este jueves, el presidente López Obrador condenó el hecho y aseguró que su gobierno “no tiene nada que ver”.

“Nosotros descalificamos cualquier acto violento, somos pacifistas, nadie será censurado (…) se garantizan libertades plenas, el derecho a disentir y condenamos cualquier amenaza que se haga hasta en nuestro nombre”, refirió el mandatario.

El presidente aceptó que si bien existen diferencias con el grupo Reforma, su gobierno jamás realizaría un acto represivo en su contra.

“Ellos son los más genuinos representantes del pensamiento conservador en México y se oponen a la transformación porque quieren mantener el régimen de corrupción y privilegios”, añadió al hablar sobre el medio.

Sin embargo, dijo, que su gobierno no es autoritario y que siempre garantizará las libertades plenas y el derecho a disentir.