Michoacán va un paso adelante en materia de salud, aseguró el gobernador Silvano Aureoles Conejo al poner en marcha el primer Centro Estatal de Inteligencia en Salud, a nivel nacional, en donde con equipo de alta tecnología se podrá dar una mayor vigilancia epidemiológica a la pandemia por COVID-19 en la entidad.

No hay actividad más fundamental que cuidar la salud de la gente, así como nos tomó por sorpresa esta pandemia, no sabemos en un futuro que nos depara, por eso me llena de orgullo ir un paso adelante y hoy inaugurar el primer Centro de Inteligencia en Salud de México, eso casi nunca sucede, que las entidades vayan más adelante que el gobierno central.