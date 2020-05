En aras de seguir fortaleciendo las medidas preventivas para la contención y mitigación por el COVID-19, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en coordinación con los 113 ayuntamientos, y a través de sus 8 Jurisdicciones Sanitarias, ha instalado 8 mil 170 filtros sanitarios en diversos espacios públicos.

Del 19 de marzo a la fecha, personal de salud inició con estas acciones, a efecto de identificar posibles casos de COVID-19 en centrales de autobuses, aeropuertos, centros de salud y hospitales, y de ese modo orientarlos y canalizarlos a recibir la atención correspondiente.

Actualmente, los filtros sanitarios en las centrales camioneras dejaron de ser indispensables derivado de la fase de la epidemia en la que nos encontramos, ya que como se sabe en la fase 3 los contagios ya no son importados, sino comunitarios; sin embargo, en algunos municipios aún se mantienen vigentes.

Es así que en el municipio de Zamora continúan los filtros en la central camionera, con personal de la jurisdicción, centros se salud y central de autobuses; así como en Sahuayo, con personal del Ayuntamiento.

Asimismo, Zitácuaro, Huetamo e Hidalgo, por iniciativa de los alcaldes y en acuerdo con la Jurisdicciones Sanitarias, siguen manteniendo sus filtros en las centrales camioneras, con personal del propio ayuntamiento.

En el aeropuerto de Uruapan, la semana pasada se reinstaló el filtro para estar pendiente cada que llega un vuelo de Tijuana, el cual es operado con personal de la Jurisdicción Sanitaria y del DIF municipal.

De igual forma, en Múgica y La Huacana continúan instalados en centrales camionera con personal del ayuntamiento, así como en Coalcomán y Apatzingán. En las centrales camioneras de Lázaro Cárdenas, también permanecen estos espacios, los cuales son atendidos por el propio personal de la central.

En total, los filtros están distribuidos en 815 dependencias gubernamentales, 3 mil 146 espacios de trabajo, 156 escuelas y estancias infantiles, 32 estancias del adulto mayor, 352 asociaciones religiosas, civiles y deportivas; 177 centrales de autobuses, camiones y trasporte público; 2 mil 555 hoteles, restaurantes, comercios y tiendas departamentales; así como 937 plazas y espacios públicos.

Como parte de las medidas básicas de higiene para la prevención y contención del virus COVID-19, se hace difusión de la importancia de las medidas básicas de higiene como: no tocarse la cara con las manos sucias, el constante lavado de manos o su desinfección con gel que contenga por lo menos 70 por ciento de alcohol; no saludar de beso, mano y abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo, acciones fundamentales mientras no exista vacuna o tratamiento para la enfermedad.

Además, se pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19.