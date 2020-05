El Gobierno Federal debe impulsar un verdadero plan de reactivación económica que ayude de manera real y efectiva a las empresas, así como a las y los mexicanos que se encuentran en vulnerabilidad ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, en la que han quedado sin trabajo un gran número de personas y tan solo en abril pasado se perdieron 555 mil 247 empleos, subrayó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez.

El plan de reactivación económica presentado este día por el titular del Poder Ejecutivo Federal, refirió contempla la apertura de actividades, más no clarifica que otros estímulos o apoyos se promoverán para apoyar a los que hoy no tienen solvencia para subsistir.

Dicho plan consideró que, carece de claridad, además de que no brinda certidumbre y seguridad a la población, ya que la responsabilidad del regreso gradual a las actividades realmente recae en los estados y municipios, a quienes se les vuelve a dejar solos, al no referir, cómo se les apoyará para reactivar la economía, ya que no se anuncian nuevos apoyos para los que hoy no tienen trabajo, y menos para aquellas empresas que pueden cerrar de manera definitiva se les brinde certidumbre.

El Gobierno Federal debe impulsar acciones concretas para frenar la picada económica, ya que su actuar durante esta contingencia, ha demostrado la poca efectividad de las medidas instrumentadas.

Antonio Soto Sánchez dijo que frente a la ausencia de medidas eficaces por parte del Gobierno Federal, se complica aún más el escenario por el que atravesamos, lo que pone en vilo la estabilidad de la nación.

Urge la inyección de recursos para la permanencia de las fuentes de empleo, para apoyar a quienes ya lo perdieron, para el movimiento económico y para la certeza de la población acerca de que mantendrá su trabajo en el futuro inmediato, para que no dependan de la dádiva del Gobierno Federal a través de sus llamados programas sociales.

Demandó que se respalde a las pequeñas, micro y medianas empresas para que no desaparezcan, pues esta pandemia por el Covid-19, está generando una grave crisis económica, que al no atenderse de manera oportuna por la Federación, se está agravando.