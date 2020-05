Libro de la semana 📖: Purifica tu cerebro

La vida contemporánea nos brinda infinitas oportunidades de satisfacer nuestros deseos, aunque también numerosas tentaciones. Y en un mundo saturado de pantallas, inmersos en rutinas que no nos permiten alimentarnos adecuadamente, descansar o ejercitarnos, nuestros cerebros libran una dura batalla cuyos resultados nos han dejado más solitarios, ansiosos, deprimidos y propensos a las enfermedades y al sobrepeso. Pero no tenemos que vivir así.

El doctor David Perlmutter -autor número uno de The New York Times, con más de 1 millón de copias vendidas alrededor del mundo- y su hijo, el doctor Austin Perlmutter, nos invitan a descubrir cómo lo que comemos altera nuestra habilidad para acceder a nuestra corteza prefrontal, crucial en los procesos de toma de decisiones y piedra angular de nuestra agilidad cognitiva. No importa si somos adictos al trabajo, tenemos problemas para dormir o vivimos encadenados a nuestros dispositivos digitales: guiados por el programa práctico de 10 días aquí incluido y las 40 deliciosas recetas que lo acompañan, descubriremos las estrategias precisas para desintoxicar y fortalecer nuestro cerebro, sanar nuestros vínculos con quienes amamos y cambiar la trayectoria de nuestra salud para finalmente encaminarnos hacia la mejor versión de nosotros mismos.