Debido a que en los últimos 10 días se ha triplicado el número de contagios y se han duplicado las defunciones por COVID-19 en Michoacán, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, llamó a las y los michoacanos a no bajar la guardia y no relajar las medidas de prevención.

“En momentos de pandemia no hay victorias, sino resultados que vienen de la rápida organización, no podemos relajar las medidas en estos días donde el contagio claramente va en aumento”, señaló.

En seguimiento al compromiso con la población de informar con transparencia y veracidad sobre la pandemia del COVID-19, el mandatario estatal lamentó que en los primeros 10 días de mayo, se han registrado más de 257 contagios y un promedio de 2 muertes diarias por el coronavirus.

“Mi Gobierno no será irresponsable, ni vacilará con la salud y la vida de ustedes, pero sobre todo, de los más vulnerables; no se expondrá a las niñas y niños o a sus familias, a un regreso a clases forzado, y será bajo la opinión de la autoridad estatal en salud que se decida el regreso a las escuelas”, acotó.

De igual manera, mostró su preocupación por la relajación en las medidas preventivas en algunos municipios, así como la incredulidad de algunas personas sobre la existencia de la enfermedad, que pone en riesgo la salud de las y los michoacanos.

“Nadie va a venir a rescatarnos si esto se sale de control, hasta ahora, parece que a los estados nos han dejado solos; la desgracia de cualquier michoacano enfermo por COVID-19, sea 1 o sean más de 598, debe sensibilizarnos; debemos abandonar la idea egoísta de que si no me pasa a mí, no importa”, sostuvo.

Finalmente, Aureoles Conejo aseguró que su gobierno ya cuenta con plan de reactivación de actividades con el que Michoacán se podrá levantar poco a poco, sin poner en riesgo la vida de la población.

“Si estas semanas lo hacemos bien, tendremos la posibilidad de reconstruirnos como pueblo, de no dejar a nadie atrás, de empujar todas y todos juntos por un Michoacán más fortalecido y unido después de la pandemia”, enfatizó.