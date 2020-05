Cientos de conductores del urbano y suburbano se manifestaron sobre la Avenida Francisco I. Madero en busca de apoyos para los más de mil transportistas que a causa del Covid-19 han perdido su sustento económico, ya que de lo contrario el servicio de transporte podría parar la próxima semana.

Desde poco antes de las 9 horas, cientos de camiones comenzaron a concentrarse en el corazón el Centro Histórico, desde la fuente de las Tarascas hasta el monumento a Lázaro Cárdenas; la exigencia: ser incluidos en los planes alimenticios de Gobierno del Estado y obtener facilidades de pago en los créditos económicos dados por el mismo orden de gobierno.

El presidente de la Corporación Michoacana de Transportistas de Pasaje Suburbano y Foráneo (COMIT), Marco Antonio Saucedo Zavala, señaló que ante la falta de movilidad de la ciudadanía el servicio en las 27 rutas de transporte suburbano y urbano ha disminuido hasta en un 60 por ciento.

“Lo que queremos es que el gobierno nos voltee a ver, nos escuchen y nos den apoyos, no queremos generar utilidad, lo que queremos es que nuestros servicios se sigan dando para poder darle el servicio a la gente que nos ha pedido que no lo dejemos de dar, (…) si continuamos así, no duraremos ni una semana más trabajando”, aseveró.

La baja de pasajeros se refleja directamente en los ingresos de los trabajadores del volante, ya que en las últimas semanas no han registrado ganancia alguna por la labor que realizan, al contrario, son ellos mismos quienes han tenido que poner de su bolsillo para solventar los gastos operativos de las unidades.

El gasto por personal humano, por arreglar las unidades y poner diésel para circular, ronda entre los mil 800 y dos mil pesos diarios, sin registrar ningún tipo de ganancia.

Esto aunado a los gastos por insumos de prevención al coronavirus, ya que según lo dicho por Saucedo Zavala, la Comisión Coordinadora de Transporte (Cocotra) solo los equipo con dos mil litros de gel antibacterial al inicio de la contingencia, material que se acabó a los pocos días y han sido ellos quienes comprar sus respectivos cubrebocas y gel antibacterial para traer en las unidades.

Cabe recordar que, los transportistas del servicio urbano y suburbano se manifestaron frente a Casa de Gobierno el mes pasado, en donde se les prometió una mesa de diálogo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Melgoza Velazquez, quien a decir del líder de la COMIT, los dejó plantados y sin respuesta alguna a sus peticiones.