Los amores que superan las adversidades siempre han existido en los libros, pero pocas veces hemos leído una historia sincera, pura, indiscutible y difícil de olvidar.

Eric: Morgan y yo nacimos el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar. Recuerdo el instante en el que decidimos ser amigos para toda la vida. Hemos estado ahí el uno para el otro: cuando murió su madre, cuando se mudó al otro lado de la ciudad, cuando entré al equipo de futbol americano, cuando mis padres comenzaron a pelear.

A veces me preocupa que no exista el «por siempre», que en un minuto o en un segundo todo se evapore y no haya vuelta atrás.

Morgan: sé que un cumpleaños debería sentirse como un nuevo comienzo, pero este cuerpo y esta vida me asfixian. Mi padre se preocupa más por el equipo de futbol americano que por mí, extraño a mi madre más que a nadie y tengo un secreto que no le puedo confesar a mi mejor amigo. Quizás algún día pueda ser la persona que quiero ser y por fin pueda mostrarme al mundo tal cual soy, como ella y no como él.

¿Cuándo llegará el momento en el que pueda confesárselo a Eric?