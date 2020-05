Alrededor de 300 personas protestaron afuera de la cl√≠nica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) en Motozintla, donde aseguraron que el coronavirus no existe y que los pacientes supuestamente contagiados fueron internados de manera ‚Äúintencional‚ÄĚ.

Personal médico del nosocomio tuvo que ocultarse y pedir ayuda, luego de que la multitud arribó al lugar tras conocerse, ayer, el tercer caso de covid-19 en ese pueblo de la Sierra Madre de Chiapas, colindante con la frontera de Guatemala.

Los pobladores llegaron acompa√Īados de integrantes de los sindicatos de la Confederaci√≥n Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y Emiliano Zapata-Confederaci√≥n de Trabajadores de M√©xico (CTM), quienes pidieron hablar con el director de la cl√≠nica y el delegado de gobierno de la Regi√≥n Sierra, N√©stor Daniel Ord√≥√Īez, para que les aclararan los casos de los pacientes internados en d√≠as pasados.

Arrastrados por los rumores en las redes sociales, en el sentido de que el covid-19 no existe, dijeron que no llevar√°n m√°s a sus enfermos a esa cl√≠nica, ‚Äúporque ah√≠ de inmediato les adjudican tal virus‚ÄĚ.

Exigieron ver al tercer paciente que dio positivo a covid-19, para constatar que realmente existe, pero el personal médico les impidió el acceso.

Seg√ļn los manifestantes, el IMSS lo que realmente quiere es matar a la gente, y por ello convocaron a la protesta.

El personal médico demandó la urgente intervención de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que atiendan la situación, toda vez que la ciudadanía está incrédula del virus.

Motozintla es uno de los 36 municipios de Chiapas que ya tiene registros de covid-19. De hecho, al corte ayer presentaba tres casos acumulados: el primero falleció, el segundo fue trasladado a Tapachula por su gravedad y el tercero se encuentra internado en la clínica del IMSS de ese municipio.

En la p√°gina ‚ÄúMercado Libre Motozintla‚ÄĚ, visitada por los pobladores para informarse, empezaron a agitar a la poblaci√≥n para concentrarse todos en la cl√≠nica. Desde su plataforma en redes sociales, una usuaria de nombre Alejandra Mateo L√≥pez llam√≥ a la protesta y no dejarse manipular por el gobierno.

‚ÄúYa pueden salir de sus casas el parque central abierto y las calles principales abiertas. No existe cobiv en Motozintla. El presidente no di√≥ la cara y el secretario de salud dijo que no hay pruebas aqu√≠ en Motozintla. Todo viene desde arriba‚ÄĚ, escribi√≥.

En contraste, Juan Francisco Mart√≠nez poste√≥: ‚ÄúMotozintla no ha entendido el peligro que conlleva seguir exponi√©ndose, no acatando las medidas de prevenci√≥n contra el covid-19, las personas siguen creyendo que est√° enfermedad no existe o es una mentira del gobierno‚ÄĚ.

Todo esto, a√Īadi√≥, ‚Äúpor no lograr saber investigar y solo creer en los chismes o cadenas del Whatsapp que crean otras personas que est√°n en la misma situaci√≥n de no saber nada del problema‚ÄĚ.

Motozintla, recalc√≥, ‚Äúno tiene un sistema de salud de lo mejor, ni equipo de primera necesidad por eso se pidi√≥ a la gente respetar la cuarentena para no sobrecargar los hospitales‚ÄĚ.