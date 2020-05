La creatividad y la imaginación es parte de #CulturaEnTuCasa, y los artistas siguen sumándose al programa del Gobierno de Morelia que encabeza Raúl Morón Orozco, el cual es desarrollado por la Secretaría de Cultura Municipal, como recientemente lo hizo José Antonio Bárcena, artista plástico y digital multidisciplinario.

El joven de 25 años egresado del ITESM Campus Morelia, con Master en ilustración, VFX, y actualmente cursando la maestría en teología, presentará este sábado 9 de mayo a las 16:00 horas, un tutorial para la creación de personajes de manera eficaz, desarrollando un estilo.

“Lo que me gusta del dibujo es que es un pasatiempo que fomenta la creatividad en todas las personas, y en este tiempo de #SanaDistancia, la podemos incrementar en familia. El programa #CulturaEnTuCasa de la Secretaría de Cultura de Morelia, me parece excelente idea por sumar a los artistas, agradezco la invitación para ser parte de esta vía de difusión y acompañamiento, a la que me invitó Felipe Bárcenas, jefe del Departamento de Procesos Culturales de la SeCultura”, comentó el artista.

Creador de Bárcena Art, empresa en arte digital, encargada de generar una experiencia única con contenido original y profesional, José Antonio detalló, los personajes a los que él da vida, surgen de su día a día y tienen un fundamento edificador para enviar un mensaje que aporte alegría a la ciudadanía, pensamiento que compartirá con el público que vea la cápsula creativa a través de las redes de la SeCultura.

“Si quieren saber más de mí o de mi trabajo, me pueden seguirme a través de Instagram y Facebook como Barcenart”, señaló José Antonio.

Por su parte, Cardiela Amézcua Luna recalcó, en #CulturaEnTuCasa, se fomentan valores y se invita a pasar tiempo de calidad en familia a través de las artes, “en el gobierno cercano a la gente del edil Raúl Morón Orozco compartimos materiales virtuales para acompañar a la ciudadanía en este tiempo de COVID19 que nos mantiene en cuarentena, todos podemos disfrutar del arte y la cultura desde el hogar, como este sábado lo podremos realizar con José Antonio Bárcena”.

Si deseas disfrutar de las cápsulas creativas que se difunden de lunes a viernes a las 11:00 y 18:00 horas, y los sábados en distintos horarios, puedes encontrarlas en: Facebook (@SeCulturaMorelia), Twitter (@MoreliaCultura) e Instagram (@seculturamorelia).