El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, afirmó que en el actual periodo de emergencia sanitaria por el COVID-19, se seguirá trabajando para proteger de la violencia intrafamiliar a las mujeres y niñas que se encuentran en aislamiento en sus casas ante la propagación de la pandemia.

“Hoy queremos enviar un mensaje a las mujeres de Michoacán, a quienes no se sienten seguras en casa, a quienes tienen miedo y no saben a quién recurrir. Queremos recordarte que no estás sola”, expresó en un mensaje en video, emitido esta mañana.

El mandatario destacó que, desde el gobierno estatal se brindará todo el apoyo y acompañamiento a quienes enfrenten una situación de violencia en el hogar durante el periodo de aislamiento, que fue implementado en Michoacán para reducir los riesgos de contagio del COVID-19.

“Ante esta alerta sanitaria, vamos a proteger la vida de las mujeres que sufren de violencia de género; sepan que no haremos una sola excepción” puntualizó.

Aureoles Conejo reconoció que, para las mujeres y niñas, estar en casa no siempre significa estar segura, por lo cual su gobierno ha creado el Protocolo de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia de Género durante este periodo de aislamiento.

“No me cansaré de repetir que en Michoacán no hay, ni habrá tolerancia ante la violencia contra las mujeres” sostuvo.

Informó que ya se han realizado acciones concretas como parte del referido Protocolo de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, a través del cual se ofrece asesoría legal, mental y se da seguimiento a cada uno de los casos.

En su mensaje, aseguró que salvaguardar la vida de las mujeres y niñas es un compromiso que se mantendrá durante su gobierno para evitar que estos casos sucedan y castigar a quienes las lastimen.

“Este Gobierno no va a encubrir ni proteger a aquellos que lastimen a las mujeres michoacanas. Mi mayor responsabilidad es salvaguardar su vida y lo vamos a hacer con todo el peso de la ley” puntualizó.

Las mujeres que se encuentren en situaciones de peligro por violencia de género o viven el aislamiento con personas que las agreden, pueden denunciar al: 911 SEIMUJER o por Whatsapp al 44-3582-2082.