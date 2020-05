El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que cualquier ciudadano puede acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención aunque no sea derechohabiente.

“Ya pueden acudir”, dijo el presidente en su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mañana del viernes.

En el momento más álgido de la pandemia por coronavirus y con varios hospitales saturados, el titular del Ejecutivo informó que por el Artículo cuarto de la Constitución, todos los hospitales están obligados a atender a los enfermos.

“Por encima de todo está la Constitución, ahí se establece el derecho del pueblo a la salud, no es solo para emergencias, nosotros llevamos a cabo una reforma para que se garantice el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos”, recordó López Obrador.

En el marco de la nueva proyección sobre el avance del coronavirus, cuya cumbre se espera el 6 de mayo, López Obrador reiteró que el IMSS debe atender a todos los ciudadanos.

“Se decidió en situación normal que el ISSSTE y Seguro atienda a derechohabientes y el Insabi a los que no tienen seguro, pero todos los hospitales tienen la obligación de atender a la población abierta. Esto que estamos haciendo es llevar a la práctica ese principio, sería violatorio de la Constitución si va un enfermo al Seguro y no lo pueden atender si no es derechohabiente, que quede muy claro para directivos de hospitales, porque así como existe una costumbre si hay una enfermedad de ir al INER porque ahí son buenos, así un ciudadano que no está en el IMSS, que no está en el ISSSTE, pues no está acostumbrado a que lo atienda”, dijo.

El presidente informó que debido a la crisis por COVID-19, hay hospitales saturados, pero recordó que debido al convenio con hospitales privados, se está canalizando a paciente a esas instituciones.

“Lo mismo, un ciudadano que no tiene seguridad social, más de la mitad de nuestra población, desgraciadamente, si se enferma puede ir a un hospital privado, al Hospital Ángeles, el más pobre de los pobres, porque hay un convenio, siempre y cuando su padecimiento esté en los servicios que pueden atender”, dijo.