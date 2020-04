El líder de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Michoacán, Antonio Mazier Contreras se dijo sorprendido ante el viciado proceso de licitación del Distribuidor Vial del Puerto de Lázaro Cárdenas, donde participaron empresas michoacanas, ganaron en puntuación y precio y sin embargo no les otorgaron la obra.

Esta decisión arbitraria e infundada ha causado un gran descontento y desconfianza entre el sector de la construcción, pues se trata de una inversión de $390 millones 350 mil 226. 35 pesos que no podrá llegar al estado, sin contar los empleos que se perderán y que los impuestos de esta obra no se quedan en Michoacán.

Para contextualizar, las empresas michoacanas conjuntas en Construcciones Loros S.A. de C.V. y asociados presentaron una cotización de $390 millones 350 mil 226.35 pesos y lograron una puntuación de 49 puntos en lo que respecta a la propuesta técnica y 50 puntos en la evaluación de la propuesta económica, danto un total de 99 puntos.

Mientras que su competencia, ICA Constructora S.A. de C.V., en conjunto con Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. obtuvieron un total de 92 puntos, sin mencionar que cotizaron la construcción del Distribuidor Vial en $439 millones 900 mil 233.72 pesos, lo que muestra una diferencia de 57 millones 478 mil 008.6 pesos con los michoacanos.

En este sentido Mazier Contreras informó que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública declaró nulidad en el fallo emitido en diciembre pasado por la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (APILAC) y ordenó su reposición desde el pasado 28 de febrero de 2020.

En dicha resolución, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, declaró la nulidad de los argumentos que la APILAC utilizó para desechar la propuesta de la empresa CONSTRUCCIONES LOROS S.A. DE C.V., y asociadas.

Pero la Secretaría de la Función Pública le dio a APILAC un plazo no mayor a seis días hábiles para que acataran su resolución, pero hasta la fecha no ha habido respuesta por parte de su director general, Raúl Antonio Correa Arenas, pues no se ha cumplido con la obligación que le fue impuesta, sin que exista ninguna determinación judicial o administrativa que le impida al funcionario cumplir con su obligación.

De acuerdo a Construcciones Loros S.A. de C.V. por este motivo ya se ha presentado una queja ante la Secretaría de la Función Pública para que Correa Contreras sea sancionado de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Debido a la falta de respuestas, Antonio Mazier Contreras enfatizó que se trata de una de las inversiones más grandes del Puerto y no puede estar detenida debido a meros trámites administrativos y posibles actos de corrupción frenando la inversión y el desarrollo de Lázaro Cárdenas, por lo que espera que esta situación se resuelva pronto.

Por su parte Loros S.A. de C.V. y Asociadas exigieron al director de la APILAC, Raúl Antonio Correa Arenas que retire su interés del asunto y deje de negarse a resolver el problema conforme a derecho y con base a las pruebas que hay en los expedientes y sentenciaron que la intención de la empresa michoacana nunca será contraria a las máximas del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que versan en torno a la cero tolerancia a la corrupción.