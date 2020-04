Pese a la recomendaciones que emitió el Gobierno Federal por la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, muchas personas no han querido acatar el distanciamiento social, por lo que en Iguala, Guerrero, aparecieron narcomantas con la amenaza de “levantar” a quienes no cumplan con las medidas de quedarse en casa.

La madrugada del domingo aparecieron en la ciudad de Iguala, mantas colocadas presuntamente por las bandas del crimen organizado en las que con insultos advirtieron a los ciudadanos que si no “se quedan en casa”, habrá tableteados, levantados, y asesinados”

A través de redes sociales empezaron a circular fotografías de las narcomantas que fueron colocadas en al menos dos lugares distintos.

“Gente de Iguala les pedimos de favor que se mantengan al interior de sus hogares, no queremos desmadres a fuera de sus hogares. Hay que respetar la contingencia, al que encontramos afuera lo vamos a levantar”, se lee en las mantas.

Dichos narcomensajes no están firmados y las autoridades no se han pronunciado al respecto; no obstante, los cárteles que sobresalen en el Estado son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Beltrán Leyva, los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana.