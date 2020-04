El Ayuntamiento de Morelia suspenderá la actividad de cualquiera de los 246 tianguis que se establecen en la ciudad, si sus comerciantes no acatan las medidas sanitarias correspondientes, aseguró el jefe del trabajo técnico y operativo de la Dirección de Mercados, José Guadalupe Pérez Gutierrez.

El funcionario municipal señaló que luego de recibir diversas quejas por la falta de medidas de prevención en el tianguis dominical del Auditorio y la Avenida Pedregal, la Dirección de Mercados sostuvo una plática con las asociaciones de comerciantes de ambos tianguis y se expuso que, de no acatar las instrucciones sanitarias correspondientes se prohibiría el establecimiento de dichos tianguis.

“El Auditorio por ejemplo, no oferta productos de primera necesidad, no es un giro primordial, si esto persiste, que no haya medidas sanitarias, sería el primero en encausarse para que suspenda su actividad porque no hay un producto esencial”, dijo.

A pregunta expresa, Peréz Gutiérrez declaró que al momento hay cierta resistencia por parte de los locatarios ante un posible cierre, no obstante, de ser necesario se hará uso de la fuerza pública para retirar a los comerciantes.

En caso de que sea necesario suspender las actividades de algunos tianguis, el jefe del trabajo técnico y operativo de la Dirección de Mercados señaló que se buscará que los oferentes se adhieran a alguno de los programas municipales o estatales de apoyo en insumos básicos.