Como parte de las acciones establecidas en el Comité Municipal de Salud para la contención del COVID-19, el Gobierno de Lázaro Cárdenas realizó el cierre de vialidades en la zona centro de esta ciudad, con el cual se busca evitar concentraciones masivas, disminuir la circulación y alentar a que las ciudadanía permanezca en sus hogares durante el desarrollo esta contingencia sanitaria.

El Jefe del Departamento de Servicios Generales, Benigno Galeana Ríos, señaló que estas acciones se están llevando a cabo de manera conjunta con la Coordinación de Tránsito Estatal y la Dirección De Seguridad Pública para abarcar desde la Avenida Lázaro Cárdenas esquina con calle Javier Mina, hasta la glorieta en honor a Melchor Ocampo y calles aledañas que comunican a este tramo de la vialidad.

Queremos concientizar a los ciudadanos de la importancia de quedarse en sus hogares y no salir si no es necesario, debemos sumar esfuerzos para que los casos positivos de este virus no sigan en ascenso.