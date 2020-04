La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), puso en marcha cinco filtros para reforzar el aislamiento obligatorio en la capital michoacana, los cuales son operados por personal de la Policía Michoacán y Tránsito, en los que se solicita a los ciudadanos que permanezcan en su domicilio y solo acudan a espacios públicos a desarrollar actividades esenciales, a fin de combatir el COVID-19.

Los agentes policiales abordan a los transeúntes, automovilistas y pasajeros, para solicitarles información sobre las labores que se encuentran desarrollando y el lugar a donde se dirigen, con el propósito de evitar la propagación del virus.

Las personas que podrán permanecer en espacios públicos serán aquellas que realicen las siguientes actividades:

• Comprar alimentos, productos farmacéuticos y artículos de primera necesidad.

• Asistir a hospitales, servicios y establecimientos sanitarios.

• Desplazarse al lugar de trabajo, si trabaja en actividades esenciales.

• Si cuida a adultos mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables.

• Desplazarse a entidades financieras y de seguros.

• Por causas de fuerza mayor o situación de necesidad plenamente justificada y todas las que establece la Ley Federal en la materia, como actividades esenciales.

La población debe cumplir con alguna las medidas de seguridad sanitaria consistentes en:

Aislamiento: tendrán que permanecer en casa durante el periodo dictaminado por la autoridad sanitaria en los lugares y condiciones que evite el peligro de contagio.

Cuarentena: deberá mantenerse aislada o aislado por el tiempo dictaminado por la autoridad sanitaria para controlar el riesgo de contagio.

De igual forma, para quienes no acaten las medidas estipuladas, la multa asciende de cincuenta a cien UMAS ($86.88 MXN), o la realización de trabajo comunitario (el cual no excederá de tres días) o el arresto correspondiente (que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas).

El Gobierno del Estado pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19, donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19.