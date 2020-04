En esta cuarentena por la pandemia de coronavirus COVID-19 las videollamadas grupales se han convertido en una buena opción de entretenimiento pero también en una gran herramienta para que muchas personas puedan seguir con sus trabajos o estudios a distancia.

Y en este sentido la app Zoom se ha vuelto la preferida entre los internautas, hasta para armar la fiesta desde casa, por lo que WhatsApp ha encontrado un nicho de oportunidad que no desaprovechará.

Aunque esta app, propiedad de Facebook ya tiene la función de videollamada, lo que buscarán es incursionar en el mundo de las videoconferencias para aumentar el número de participantes ya que el máximo hasta ahora son cuatro personas a la vez.

E2E header for calls, and big exclusive news coming in future: groups calls with more than 4 participants! The share sheet integration is not available yet in this update. https://t.co/nRPpC38i5k

De acuerdo a WABetaInfo, sitio especializado en estos temas, en el código de las últimas versiones de WhatsApp 2.20.128 para Android y 2.20.50.23 para iOS viene esta nueva función para que más de cuatro usuarios interactúen a la vez en videollamada.

We've made it easier than ever to start a group call from WhatsApp for groups of 4 or less. From your group chat tap the video or voice call icon to directly start a call with everyone in the chat! 🙌

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 7, 2020