En este México lleno de ignorancia y personas indiferentes y mal agradecidas encontramos la historia de la enfermera del IMSS en San Luis Potosí, Sandra Alemán, a quien un grupo de niños la ofendió, golpeó y hasta le fracturaron los dedos, todo esto acompañados de su mamá.

Ella narró cómo sucedió todo y después de haber dejado a sus hijos con la niñera que le apoya a cuidarlos mientras ella cubre su turno en la madrugada, vestida con su uniforme llegó a una tienda de autoservicio para comprarse un café, como de costumbre, cuando comenzaron las agresiones.

Desde un automóvil estacionado, un grupo de varios niños que esperaban a una persona que se encontraba comprando adentro de la tienda comenzaron a gritar “es COVID, es COVID, aléjate”, momento en el que la enfermera les solicitó guardaran silencio y no le faltaran al respeto, pero las agresiones verbales de los niños de entre 10 y 11 años continuaron.

Yo no me percato que la mamá de los niños sale después del Oxxo, yo me imagino que iba formada atrás de mí. La señora se molesta y me dice que por qué le llamo la atención a los niños. Yo le comenté que por favor les dijera que no me falten al respeto y es cuando me dijo que yo no tengo nada que andar haciendo en la calle.