El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a la fecha todaví “no son muchos” los mexicanos contagiados por coronavirus Covid-19, asimismo llamó a la población a seguir acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, e indicó que los mexicanos se han portado bien “muy bien, requetebien” debido a que, consideró, la contingencia no se ha salido de control y no se han saturado los hospitales.

“Vuelvo a hacer un llamado a la población para que continuemos actuando como lo venimos haciendo; nos estamos portando bien, muy bien, requetebien porque se están acatando las recomendaciones. Tenemos información de que se han reducido considerablemente la movilidad que la mayoría de la gente está en casa, que no estamos cuidando, que se está cuidando a los máa vulnerables”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal comentó que “ahí vamos”, y que no ha habido una irrupción, no se ha salido de control la pandemia, “no tenemos hasta ahora y esperamos que esto no suceda-por eso estamos trabajando todos los días.

También anunció que existe un acuerdo con China para el abasto de insumos médicos para enfrentar la emergencia sanitaria por coronavirus en México, el cual se lleva cabo bajo la coordinación de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Salud (SSa).

En conferencia matutina detalló que el 25 de marzo, a solicitud de la SRE, el gobierno de China asignó a la empresa Meheco como proveedora y el 29 de marzo se firmó el contrato. Con lo que se logró que el 6 de abril se recogiera la primera mercancía en Shangai de 725 mil guantes y 820 respiradores KN95, de la compañía GuangZhou Powecom.

Por último pidio a la población unirse, no caer en depresión y tener confianza en que se saldrá delante de esta contingencia.