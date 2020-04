Para no arriesgar a su familia, una mujer enfermera de Tijuana decidió vivir en su camioneta, pues con la contingencia sanitaria que se vive en México por la pandemia de coronavirus COVID-19 podría contagiar a sus seres queridos.

Se trata de Silvia Rosas Saucedo, enfermera del área de medicina interna del Hospital General de Tijuana quien decidió dejar la comodidad de su hogar para vivir en su camioneta y reducir el riesgo de contagiar de coronavirus a su esposo y sus cuatro hijos, ya que al estar en contacto directo con pacientes de esta enfermedad, ella podría ser portadora.

Mi trabajo es como el de todo el personal, darle calidad, darle atención, el mejor servicio a todos los pacientes en general, se puede pensar que el problema no es en serio o no es real, pero ya que estas ahí y miras que la gente se está enfermando, no te gustaría que algún familiar, una persona que tú amas esté ahí.

De acuerdo al testimonio de Silvia, la decisión fue tomada entre toda su familia quienes acordaron que la mejor opción sería que la camioneta que regularmente utiliza para llevar a sus hijos a la escuela se convirtiera en su dormitorio.

Por ello desde hace algunos días todas las noches estaciona su automóvil frente al hospital donde trabaja para descansar y al amanecer regresa al trabajo, donde primero pide permiso para bañarse y después inicia sus actividades como enfermera.

Enfermeros y médicos, así como todo el personal de salud son los más expuestos a contraer coronavirus en esta pandemia pues están tratando a los infectados constantemente durante varios días.

Sí, yo tengo miedo todo el tiempo, de hecho, no sé si yo estoy contagiada porque las primeras dos semanas no te dan síntomas, entonces dos semanas después es cuando empiezas con los síntomas, entonces verdaderamente no sabemos si estamos contagiados o no, después lo vamos a saber.