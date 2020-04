A través de redes sociales se dio a conocer un video donde se puede escuchar el perifoneo que hace una patrulla como parte de las acciones preventivas para mitigar los contagios de coronavirus COVID-19 en Michoacán.

Sin embargo, este audio es falso, se trata de una versión realizada por internautas como “tributo” a la película La Purga, adaptada a la actual situación mundial por el nuevo virus.

Sin embargo es alarmante que la policía, una fuente oficial, no sepa distinguir entre lo real y lo ficticio y entre los propios elementos tanto estatales como municipales circula este audio que han tomado como verídico y utilizan para hacer perifoneos en las calles de la ciudad.

La seriedad y alarmismo que caracterizan a este audio falso provoca incertidumbre entre la población, por lo que preocupados salen a comprobar que sea real y para su sorpresa está siendo emitido por una patrulla de la Policía Michoacán, lo que provoca histeria colectiva e inquietud entre los vecinos.

Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la cuarentena sancionada por el gobierno nacional. Se recomienda el uso de tapabocas desechables, tapabocas N95, gel antiséptico, alcohol, jabón y demás artículos de desinfección, al igual que el lavado de manos constante. En caso de presentar alguna sintomatología llamar a la línea de emergencia nacional. A los miembros de la fuerza pública, personal de salud y proveedores de artículos de necesidad básica se les otorga inmunidad durante la medida. Se restringe la presencia de ciudadanos en las calles y cualquier tipo de aglomeración o contacto físico. Al sonar la sirena toda y cualquier presencia de personal por fuera de sus hogares será fuertemente sancionada. Esta medida estará vigente hasta el día 13 de abril del presente año. Recuerde, no salga de su casa, no sea causante de la propagación masiva del virus COVID-19. Quédese en su casa hasta que concluya la cuarentena. Que Dios esté con ustedes.