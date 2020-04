México no usa pruebas rápidas para diagnosticar Covid-19 porque no se ha mostrado su eficacia ni están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que al día de hoy, “ninguna autoridad sanitaria competente del mundo ha acreditado pruebas rápidas. Misterio resuelto. No hay pruebas rápidas útiles en este momento. No es una resistencia nuestra, si no son competentes, no tenemos porqué utilizarlas”, dijo.

Luego de que circuló una noticia en la que se afirmó que Alemania uso pruebas rápidas para detectar el nuevo coronavirus entre su población, López-Gatell Ramírez informó que consultaron con el director del Instituto Robert Koch, y negaron hacer uso de éstas, también solicitó datos a la FDA en Estados Unidos y al organismo rector en Canadá, pero la respuesta fue que no hay acreditación para pruebas rápidas.

“La OMS ha publicado un posicionamiento técnico explícito en el que señala que ningún país ha acreditado el uso de éstas”.

Explicó que las pruebas rápidas no se realizan en laboratorios, sino de manera ambulatoria, “podríamos ejemplificar con las pruebas de embarazo, es un dispositivo de plástico que tiene un componente que cambia de color cuando se detecta cierta señal del virus”.