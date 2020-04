Después de que las autoridades hicieran oficial la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y con esto se suspendieran las clases a nivel nacional, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que en el caso de pago de colegiaturas, los padres de familia y las escuelas privadas deben negociar.

El titular del organismo, Ricardo Sheffield Padilla, refirió que en el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dicta que no se elimina la obligación del pago de servicios, porque está denominada la contingencia como fuerza mayor, por lo que los proveedores del servicio, en este caso las escuelas privadas, no pueden continuar dando clases. “Eso quiere decir que los colegios con quienes cada padre de familia tiene un contrato – colegios privados-, en ese contrato, el colegio no está obligado a dar el servicio, porque por fuerza mayor no puede darlo”, dijo.

“Lo que se debe de hacer, es que los padres de familia, deben de negociar, conciliar, con cada colegio, para llegar a un acuerdo de una cuota reducida o un plazo sin intereses, o ya encontrarán la manera de resolverlo; pero simplemente quererse lavar las manos como Pilatos y decir, no hay clases, no hay pagos. No funciona así, porque es un caso de fuerza mayor”, explicó el Procurador.

Señaló que las colegiaturas de marzo y abril, tendrían que ser de circunstancias especiales, “que se concilie, entre la escuela y los padres de familia; la inmensa mayoría de las escuelas privadas tienen los medios virtuales para tener comunicación y hacer esa negociación.

“Yo creo que las escuelas deben ser conscientes y establecer una cuota especial o extraordinaria, porque algunas clases se están dando de manera virtual; por lo menos luz y agua no están gastando como antes, entonces debe haber una consideración. Por lógica o por justicia, deben de conciliar y encontrar un punto de equilibrio, para que en esta situación salgan todos, bien librados.”, resaltó.

En ese sentido dijo que los padres de familia, “no pueden tomarlo como un pretexto y sentarse en sus laureles para no pagar. El servicio no se puede proveer por fuerza mayor, eso es exculpa al colegio. La ley es la misma, la pandemia es un caso de fuerza mayor”.

“Si hubiera quejas… pasado el 30 de abril… haríamos negociaciones, conciliaciones entre los grupos de padres de familia y las escuelas. Pero, la gran mayoría de las escuelas privadas, continúan dando clases de manera virtual”, aseveró el titular de la Profeco.