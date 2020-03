Tal y como sucedió en Corea del Sur con el llamado “Caso 31”, donde una señora contagiada de coronavirus COVID-19 no siguió las medidas de salubridad y tuvo contacto con más mil personas desatando la parte más importante de la epidemia, en Tabasco, México, un sujeto hizo algo similar.

De acuerdo a la Secretaría de Salud de Tabasco, un hombre contagiado de COVID-19 no hizo cuarentena y tuvo contacto con 280 personas, por lo que las autoridades ya están tras la pista de ellos para tenerlos en observación, reveló Silvia Roldán Fernández, titular de dicha dependencia.

No sé si leyeron en algún artículo el caso 31 de China; el caso 31 es una mujer que no hizo caso de las recomendaciones, anduvo por todas partes, y ese fue el caso que desató la parte más importante de la epidemia; nosotros también tenemos nuestro caso 31, ese caso nos ha dejado 280 contactos, entonces y ya ahorita tenemos caso que no tienen nada que ver con los viajeros al extranjero.