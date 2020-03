Entender al Covid19

Trato el entender el fenómeno mundial llamado Covid19, desde las perspectivas que me permiten las disciplinas que he estudiado y que desarrollo profesionalmente. ¿Estoy limitado?, con seguridad sí, pero no por ello dejo de observar el comportamiento humano.

¿Cómo suelen hacer juicios las personas en este tema de la pandemia?; ¿cómo suelen tomar decisiones sobre el Coronavirus?; ¿qué dicen?; ¿qué aseguran o niegan?; ¿qué trasladan de boca-oído?.

Lo que me encuentro, son dos extremos: a) miedo y semiparálisis de la gente; b) indolencia de la gente (“vale-madrismo”, como le decimos en Michoacán).

En lo personal, ¿cómo he tratado de entender este fenómeno?. Se los platico, con la idea de que otras visiones u otros especialistas, puedan enriquecer esta reflexión.

Parto de algo real: mi visión no es la de un médico o un especialista en estadística, por lo tanto, solo diré lo que aprecio y sugiero.

Hasta el momento, así se mueven las cifras del Covid19 en el mundo:

Estados Unidos de América: Infectados 101,667 / Fallecidos 1,581 / Índice de mortalidad 1.56%

Italia: Infectados 86,498 / Fallecidos 9,134 / Índice de mortalidad 10.56%

China: Infectados 81,897 / Fallecidos 3,296 / Índice de mortalidad 4.02%

España: Infectados 65,719 / Fallecidos 5,138 / Índice de mortalidad 7.82%

Alemania: Infectados 50,871 / Fallecidos 351 / Índice de mortalidad 0.69%

Francia: Infectados 33,402 / Fallecidos 1,997 / Índice de mortalidad 5.98%

Irán: Infectados 32,332 / Fallecidos 2,378 / Índice de mortalidad 7.35%

Reino Unido: Infectados 14,745 / Fallecidos 761 / Índice de mortalidad 5.16%

Suiza: Infectados 12,928 / Fallecidos 231 / Índice de mortalidad 1.79%

Total mundial: Infectados 593,291 / Fallecidos 27,198 / Índice de mortalidad 4.58%

¿Y cómo está México y Michoacán al día 28 de marzo de 2020?.

México: Infectados 848 / Fallecidos 16 / Índice de mortalidad 1.89%

Michoacán: Infectados 19 / Fallecidos 1 / Índice de mortalidad 5.26%

Estas cifras así, como números fríos, ¿qué nos dicen?. Aquí mis hipótesis:

El Coronavirus19, no es el virus más letal, pero tampoco es un flan. Es muy variable el índice de muerte. Por ejemplo, Estados Unidos de América, es el país con más infectados hoy en día, pero en términos generales, “no se les muere nadie”. El índice de muerte a nivel mundial, es bajo en términos reales. Hasta el momento, en números fríos, de cada 100 infectados en el mundo, se mueren máximo 5 personas. México, como país, tiene un índice de muerte por el Covid19 muy bajo, es más, muy similar al de E.U.A. y Suiza. Hasta se podría decir que, por el momento, nadie se muere en México con el Coronavirus19. México presenta un número muy bajo de infectados, lo cual podría deberse a que no se están aplicando pruebas de manera masiva. Michoacán, por el contrario, está a la mitad en el índice de mortalidad. Con números fríos, podríamos decir que en Michoacán debemos tener mucho cuidado y no confiarnos.

Ahora bien, si el índice de mortalidad de este virus es muy bajo en términos reales, ¿por qué la gente se espanta tanto?. Tengo la impresión de que no logramos estudiar y analizar este fenómeno como debería ser.

Desde mi óptica, no debemos espantarnos, pero tampoco confiarnos.

Por el contrario, me parece que vale la pena hacer caso de lo que las autoridades solicitan. En este momento, la petición de los gobiernos es quedarse en casa por lo menos un mes. Estar lo menos posible en las calles y cuidarnos, para cuidar a los demás.

He estado analizando lo que se dice sobre el Covid19 desde hace mucho tiempo. Se ha dicho de todo, por ejemplo, que los adultos mayores son los más vulnerables y que los que tienen factores de riesgo, también lo son. Veo que mucha gente repite y pone como ejemplo a países como Italia, España o China, pero no creo que se conozcan bien las cifras. Me parece que se conocen los número básicos, como el número de infectados y fallecidos. ¿Se conoce el índice de mortalidad en estos países?. No lo creo.

El problema de repetir lo que nos dicen, es que no se profundiza y no entendemos mejor.

Por ello, sugiero buscar y entender, además del índice de mortalidad, las causas de muerte en los países, en México y en Michoacán.

Italia, no es lo mismo que México, o España tampoco se puede comparar. A ver, preguntas a responder: ¿sólo han muerto ancianos? La respuesta es no. Por lo tanto, debemos entender, además de cifras y porcentajes: estilos de vida, características físicas de las personas, enfermedades crónico-degenerativas en los países, etc.

México es el país con mayor obesidad infantil en el mundo y la obesidad -por ejemplo-, es un factor de riesgo para que el Covid19 sea más peligroso. Este, es solo un ejemplo de lo que tendríamos que estudiar a mayor profundidad para entender por qué se está muriendo la gente por el Coronavirus.

¿Qué debemos entender sobre el Covid19? En mi opinión, debemos reconocer que poco entendemos, porque nos quedamos con solo dos cifras: el número de infectados y de fallecidos. ¿Hay más? Mucho más, por país, por sexo, por edad, en salud, en historia clínica, por infraestructura hospitalaria, por recursos económicos, y un largo etcétera.

Todo juega, para entender este fenómeno llamado Covid19.

* El autor estudia la maestría en Comunicación, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Neuromarketing y de maestría en Ciencia Política.

