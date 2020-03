El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió esta noche en un mensaje en sus redes sociales a la sociedad en general redoblar la entrega, sacrificio y obediencia para que entre todos podamos detener, enfrentar, salir airosos de la epidemia del coronavirus COVID-19 que ha cobrado la vida hasta ahora de 12 personas en el país.

Explicó que si los mexicanos no se cuidan y se retiran a sus casas a seguir las medidas de salud pueden dispararse los casos de infección y se van a saturar los hospitales, no alcanzarán las camas aún cuando están preparados, dijo, para recibir a miles de pacientes.

Esto va a ser algo desbordante, si nos cuidamos y hacemos caso, va a ser así, es decir, no vamos a tener problemas de hospitalización, no se nos van a saturar los centros de salud, los hospitales y vamos a salir adelante, pero no solo eso, vamos a tener menos muertes que eso es lo que mas nos debe de importar, cuidar que nadie pierda la vida.