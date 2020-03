Luego de que el productor de televisión Rodrigo Fragoso informó que dio positivo al Covid-19, fue agredido por sus vecinos, quienes rociaron cloro en su puerta, lo insultaron y trataron de evitar que sus amigos no lo apoyaran con víveres para su aislamiento.

Fragoso dio a conocer el pasado viernes cómo ha vivido el proceso de la enfermedad, contó cuáles fueron los síntomas que presentó y cómo ha llegado a su recuperación.

“Toda la gente que está incrédula ante esta situación, lo único que les puedo decir es que debemos ser conscientes, debemos de protegernos entre nosotros mismos y cuidar a nuestras familias, en este caso, pues yo que lo estoy viviendo de primera mano, que lo estoy viviendo en carne propia, realmente los síntomas son muy fuertes, es como una gripa, pero maximizada”, dijo.

En su denuncia, el productor de televisión señaló como responsables de la agresión a Nataly, administradora de áreas comunes, y a Elizabeth Rosales, administradora de los edificios.



Fragoso contó que luego de una discusión, sus vecinos dejaron pasar a sus amigos que iban a dejarle víveres, con la condición de que no entraran al departamento y llevaran cubrebocas y guantes.

Por lo anterior, Rodrigo llamó a sus abogados para interponer una demanda por discriminación y se castigue a quien resulte responsable.

Rodrigo Fragoso viajó a Miami, Florida por cuestiones de trabajo el pasado 11 de marzo, y dos días después de que regresó a México, presentó los síntomas.

“Sentía mucha tos, el cuerpo cortado, me comenzó a dar fiebre de 39 grados, no se me quitaba, entonces tuve que ir al médico, al Centro Médico la Raza”, donde le practicaron pruebas y dio positivo al Covid-19.