En un video, un hombre italiano compartió la difícil situación que se vive en su país después de que este país se ha convertido en el segundo con más casos de coronavirus en el mundo.

Luca Franzese, quien habita en Nápoles, se quedó atrapado en su casa con su hermana muerta, quien falleció a causa de coronavirus.

En el video, Luca está totalmente conmocionado por la partida de su hermana, y por la impotencia ante la actitud de las autoridades.

El video, que es muy fuerte y pidió que no fuera compartido con niños o personas mayores, él cuenta lo sucedido:

“He llegado al punto de lanzar este mensaje por el bien de Italia, por el bien de Nápoles”, comienza a decir Luca.

El hombre explica que no puede enterrar a su hermana pues ningún médico acudió a su casa para revisarla.

Además, hasta el momento ninguna funeraria quiere darle servicio al hombre por temor de contagio de la enfermedad.

Italia se convirtió en el segundo país con más infectados y muertos, solo después de China, lugar donde comenzó la pandemia.

“Ella no puede tener una despedida como se merece porque las instituciones me han abandonado. Mi hermana tenía epilepsia y era una persona de riesgo, el médico no ha ido a casa, ninguna institución le ha hecho caso”, reclama.

“No sé qué hacer con mi hermana muerta en la cama. Pido que este video no se lo muestren a niños o ancianos, es muy fuerte”.

“Vamos a darnos fuerzas; por favor, difundan este video por todas partes. Hagámoslo viral”, declaró.

Las autoridades italianas han tomado medidas desesperadas para tratar de evitar más contagios del COVID-19, dejando en cuarentena varias ciudades.

Hasta el momento el video de Luca suma más de 500 mil reproducciones en su canal de YouTube.