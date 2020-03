Los diferentes colectivos feministas de Chile han vuelto ha demostrar su creatividad y talento para las consignas que se vuelven himnos no solo en su país, sino que son conocidos en todo el mundo.

Esta ocasión, la versión feminista de ‘Mi muñeca me habló’, canción que creó el programa chileno de televisión 31 Minutos, se hizo viral en redes sociales.

“Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que no se puede repetir lo que pasa en mi país”, así inician los videos que rápidamente se han viralizado en redes sociales y que se han vuelto una consigna más de la creciente ola de protestas feministas por el mundo.

Cabe mencionar que un par de meses atrás, el colectivo ‘Las Tesis’ presentó la canción y el perfomrance “Un violador en tu camino”, el cual se repitió no solo en Chile, sino en todo el mundo.

Esta es la versión presentada en el programa televisivo ’31 Minutos’.

Nuevo himno feminista

La versión adapta la realidad que viven los países latinoamericanos respecto a violencia de género.

“Que hoy depende de ti, que mejore este país. Dijo que en marzo las mujeres salgan todas a la calle, que se tomen los espacios”, es parte de la canción.