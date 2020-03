Es una grave falta de respeto para todas las mujeres de México que el Presidente diga que no se dio cuenta que el 9 de marzo es el día del Paro Nacional, cuando todas las encuestas sobre el tema señalan que el 80 por ciento de los mexicanos dice saberlo, aseguró el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

Es increíble y hasta ridículo que el Presidente de la República simplemente manifieste que no tenía conocimiento que el lunes 9 fuera el paro de nuestras mujeres. El Presidente no se da cuenta que en el arranque de este año 2020 ya murieron 254 mujeres. El Presidente no se da cuenta que en lo que va de su gobierno el delito de feminicidio ha crecido en un 10 por ciento.