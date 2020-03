Graban en video a una mujer en el estadio del Santos supuestamente repleta de piojos en la cabeza.

El video que navega por redes sociales, muestra a una mujer sentada en las butacas del estadio del Santos durante el partido contra el Atlas, de la Liga Mx.

“Solo me acerqué para grabarla juro que estaba súper super llena de piojos, que horror.. dijo que venía con los de la porra en el camión cumbres, ahí lo siento por los que andaban en ese camión, piojosos seguros, les juro que tenía más de 10 piojos para cada uno de los que iban en ese camión era una súper exageración…. quisiera decirle que la ayudo, pero cómo, más allá de criticarla y burlarme, me pregunto osea como puede vivir así…. ?????? llegar ah tal grado osea que se le salgan así, es de más no mms…”, escribió Karla, en su cuenta de Facebook.

El video, de baja calidad, muestra unos pequeños puntos en el cuerpo de la aficionada, donde la Karla aseguró que eran piojos.

Evidentemente al hacerlo público muchas de las personas que vieron el video criticaron la higiene de la mujer, mientras que otras le pedían que en lugar de ir al estadio debe pagarse un tratamiento para erradicar eso en su cabeza.