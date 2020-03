La tarde de éste martes, un grupo de valientes estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, instalaron un “Tendedero del Acoso” en los pasillos de la institución; el objetivo del mismo era pegar diferentes hojas con textos que describían los acosos que tuvieron en el salón de clases por parte de sus mediadores.

Entre los textos se leyeron algunos comentarios misóginos de médicos como el Dr. Vega Rojas, el Dr. Alcocer, Dr. León, Dr. Zamora, Dr. Joaquín Núñez, Dr. Reyes Valdovinos, entre muchos otros.

Incluso, en algún apartado, una de las alumnas expresó textualmente su hartazgo por los comentarios que los profesores le hacían, a tal grado que se dirigió con la Dra. María Patricia Mendoza, secretaria administrativa de la facultad para presentar la queja, a lo que la profesional de la salud respondió:

¡Uy! Si no aguantas esto, no aguantarás nada en el internado. Si ya conocemos a los doctores, ya sabemos cuáles son los coscolinos.

Uno de los profesores que no pudo aguantar la crítica hacia su persona, fue el Dr. Alcocer, quien se presentó al mural que se realizó en forma de protesta y arrancó un par de hojas que contenían sus frases célebres hacia las mujeres a las que les daba clase en el aula. Una de las estudiantes alzó la voz en el momento en el que el profesor quitaba las hojas diciéndole que el director había dicho que estaba prohibido quitar las hojas de ahí, mientras que el catedrático de la máxima casa de estudios en Michoacán le respondió: “que me lo diga el director a mi… deberían de estudiar, es lo que deberían de hacer”.

“El Doctor Alcocer siempre me intentaba besar”; “Siempre me agarraba del antebrazo y me daba un beso tronado enfrente de todos”; El doctor Alcocer preguntaba a las alumnas: “¿te gusta montar?”; “Deberías escoger urología, harías muy felices a los pacientes, incluyéndome”; Estaba tomando agua y el Dr. Alcocer me dijo mientras me veía… “síguele, chúpale más, síguele”; son algunas de las frases que el anteriormente mencionado dirigía a sus alumnas frente al grupo.

Tras lo sucedido, se prevé que otras Universidades en Morelia se sumen al movimiento del “tendedero del acoso”, esto, previo al paro nacional que las mujeres realizarán el próximo 09 de Marzo del presente año.