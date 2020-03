El aún líder estatal de Morena en Michoacán, Sergio “Yeyo” Pimentel Mendoza aseguró que la ropa sucia se lava en casa y los problemas internos de Morena no deben ser tratados en los medios de comunicación, sino en el partido, en referencia a la conferencia de prensa que ofrecieron ayer Martín López Ortiz, Secretario General del Colegiado Estatal de Morena, y los consejeros estatales Juan Pablo Puebla Arévalo, Osvaldo Ruiz Ramírez y Juan Pérez quienes lo desconocieron como la cabeza del partido político.

En torno al desconocimiento de esta fracción de Morena, Yeyo Pimentel explicó que es dirigente por mandato del Comité Ejecutivo Nacional y en tanto no haya otras indicaciones seguirá al frente del partido, por lo que pidió a sus compañeros no estar promoviendo la grilla interna.

En este sentido lamentó que haya compañeros suyos que hagan política a la vieja ausanza pero aseguró que no caerá en esas provocaciones y lo que busca es cambiar la forma de hacer política en el país y por eso no participará en este tipo de confrontaciones, aunque este grupo esté buscando eso.

“Cada quien es libre de manifestar sus opiniones y posiciones políticas y yo respeto eso pero todo lo que tiene que ver al interior de mi partido yo lo hablo con mis compañeros al interior del partido y de frente y a los ojos, no lo ando sacando a los medios, eso es el PRI o el PRD o la vieja política”.

Agregó que independientemente de lo que suceda en el Comité Ejecutivo Nacional, en Michoacán él seguirá trabajando pero si le piden que continúe al frente del partido en el estado, atenderá las indicaciones, igual que si solicitan un cambio o el lanzamiento de una convocatoria.

De esta forma le sugirió que renuncien, a quienes hacen grilla interna y en medios de comunicación porque así no funciona Morena.

“Los que tienen que renunciar son los que hacen grilla, no los que no hacen grilla y yo no hago grilla”.