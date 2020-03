Tres personas fallecieron en una fiesta por una piscina a la que le arrojaron hielo seco. Ekaterina Didenko, una popular influencer de Instagram, celebraba su cumpleaños el pasado viernes en el complejo de piscinas Devyaty Val, de la capital rusa, cuando ocurrió la tragedia.

Dos personas fallecieron al momento y una tercera en el hospital. Por su parte, el comité de investigación de Rusia manifestó que ya se investiga el incidente.

Valentín Didenko, el esposo de la influencer, fue la tercera víctima, confirmaron las agencias de noticias. Otras cuatro personas sufrieron quemaduras químicas e intoxicación.

Las víctimas saltaron a la piscina luego de que se habían arrojado 30 kilos de hielo seco, por lo que sufrieron reacciones químicas.

En los vídeos que circulan en redes sociales, se ve a los invitados usando trajes protectores cuando uno de los asistentes vierte el hielo seco sobre el agua. Sin pensarlo, saltaron emocionados uno tras uno.

El hielo seco crea una nube de niebla sobre la piscina, pero cuando entra en contacto con el agua también puede causar una explosión. Cuando el hielo se derritió, produjo dióxido de carbono, e inundó la habitación en apenas segundos. Las tres personas murieron por edema pulmonar.

La influencer usó su cuenta de Instagram, donde más de un millón de personas la siguen, para hablar de la tragedia.



“Valya ya no está con nosotros. O Natasha o Yura. No puedo decirles nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer… hoy exploté. Pensé que no era cierto, era una pesadilla”.

Didenko es una influencer farmacéutica que da consejos sobre medicina casera y estilo de vida.

El Comité de Investigación de Rusia confirmó que abrió una causa penal por causar la muerte por negligencia.