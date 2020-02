Aquí predominan las calles de terracería, sin pavimentación ni banquetas, con desniveles, aisladas, con construcciones en obra negra y casas de cartón, ideales para delinquir y que ponen en riesgo la integridad de las mujeres que deben transitar por ahí para llegar a sus destinos.

En Uruapan el 25 por ciento lo considera inseguro y otro 25 por ciento lo calificó como un municipio marginal, además resaltan que lo ven como alejado, comercial, poblado, pobre, residencial y ubicado en la periferia.

Colonia La Magdalena

Los espacios de congregación de muchas personas como escuelas o iglesias se encuentran sobre calles angostas, y con poca movilidad, la colonia no cuenta con muchos espacios deportivos y la mayoría son privados. No hay centro de reunión, durante los recorridos se observaron pocas personas y hay calles cerradas y otras que terminan en esquina y no facilitan la movilidad.

Colonia 28 de octubre

Las calles están en mal estado, son intransitables, la iluminación es intermitente y no tiene condiciones para que la gente pueda ubicarse fácilmente, en caso de que exista alguna emergencia, no puedes ser visto, escuchado. Las irregularidades de las vialidades imposibilitan la entrada o salida a la colonia.

Colonia Rubén Jaramillo

En esta colonia hay muchos grafitis en las calles que son un indicador de dinámicas de delincuencia y organizaciones barriales como pandillas en espacios locales. Las calles no cuentan con salidas y el pavimento está en malas condiciones. Los centros comunitarios están descuidados y apropiados para grafiti o con falta de mantenimiento en la zona de juegos.

Colonia Movimiento Antorchista

Aquí el espacio público se caracteriza por la diversidad de construcciones en obra negra, localizadas en calles que son cerradas. El tránsito en las calles es escaso y hay pocos espacios de reunión, las paradas de autobús están ubicadas en zonas peligrosas y oscuras, cerca de maquiladoras y terrenos baldíos.

En Zitácuaro el 25 por ciento lo considera peligroso, mientras que el resto lo calificó como desolado, disperso, inseguro, marginal, pobre, rural, sobrepoblado, tranquilo y urbano.

Colonia Pueblo Nuevo

Hay barrancas prolongadas, pavimento en malas condiciones, terrenos baldíos y de sembradío, calles empinadas y angostas, las distancias de espacio hacia las vialidades principales es prolongada y rodeada de construcciones en obra negra; el alumbrado público es intermitente y no es funcional lo que propicia zonas de riesgo y vulnerabilidad para la población en general y en especial para las mujeres.

Colonia Paracaidistas de la Central

Este es un asentamiento nuevo, no cuenta con pavimentación, el alumbrado es escaso, se dificulta el tránsito seguro por las calles, hay casas de madera y de cartón, construcciones en obra negra, hay bares y espacios de prostitución, hay venta de alcohol y cantinas abiertas tarde y noche.

Colonia La Joya Sector Independencia

Calles empinadas sin pavimentar o empedradas, con poca iluminación, con construcciones hacinadas, banquetas altas que dificultan actuar con rapidez en caso de alguna situación de peligro, los espacios para juegos de niños están en malas condiciones y en abandono.

Colonia La Joya Sector San Isidro

La colonia cuenta con calles empedradas o sin pavimentar que están cercanas al río con barrancas prolongadas, igualmente existe un hacinamiento entre las casas asentadas, en algunos casos se encuentran en obra negra, cuenta con insuficiente o nula iluminación.

Aunado a que se trata de cuatro zonas con características diferentes que representan al estado, como Morelia, que es una ciudad turística y la capital; Uruapan por ser el municipio con la actividad comercial más importante; Apatzingán representa la zona central de tierra caliente y ahí se han asentado los grupos del crimen organizado y narcotráfico, estableciendo su zona de control; mientras que Zitácuaro es un municipio que colinda con el Estado de México e integra una de las zonas de asentamiento indígena de los mazahuas, lo que significa que enfrenta una devastación grave de sus bosques.