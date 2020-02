El alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco aseguró que ya existe entendimiento con los vecinos de las laterales de la avenida Madero Poniente y la ciclovía por la que han provocado varias movilizaciones se quedará tal y como lo marca el proyecto.

“No está a debate, no hay manera de cancelarla, no absolutamente, eso no está a debate”.

Explicó que el proyecto está diseñado para que las calles y banquetas sean utilizadas de manera universal, para que cualquier persona las pueda transitar sin impedimento alguno y antes de las obras, las banquetas y laterales de Madero Poniente eran utilizadas por los dueños de negocios y comercios para lucrar y utilizarlas a su disposición sin ninguna normativa y aunque afectaran a terceros.

“Una visión completa de ciudad del Siglo XXI, son procesos de desarrollo, no podemos estar estancados, acuérdense Morelia cómo estaba hace 20 años, si quieren que así estemos, claro que no, todo tiene que ir evolucionando con una visión diferente y acoplándonos a los nuevos tiempos”.

Morón Orozco negó que SEDATU vaya a cancelar los recursos debido a que la obra no se entregará en tiempo y forma, pero confió en que los vecinos ya no harán manifestaciones y paren las obras, como en los últimos días.

“Yo veo en los vecinos mayor sensibilidad, el día de ayer escucharon la propuesta técnica de la obra que no habían podido escuchar, ya la escucharon y poco a poco fueron entendiendo que es importante la realización de la misma, entonces me parece que ya nos estamos escuchando y eso nos permite construir acuerdos”.