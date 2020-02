El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, denunció que es la CNDH la mano negra de Morena que busca destruir la autonomía del INE, expresó que lo que está en juego con la renovación de los nuevos consejeros del INE, es la democracia en México.

Hay una desesperación de parte del gobierno de Morena encabezado por Andrés Manuel López Obrador por apropiarse de los órganos autónomos que son contrapeso institucional, tal y como ya lo ha hecho con otros organismos como la Comisión Reguladora de Energía o la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Precisó que es indispensable que los perfiles que integren el órgano calificador de los aspirantes a ser parte del árbitro electoral, sean de naturaleza autónoma e independiente, sin filiaciones o fobias partidistas, por ser la forma de abonar a garantizar la integración apartidista del INE.

Aseguró que la propuesta de la CNDH de integrar a John Ackerman en el Comité Técnico de Evaluación, primer filtro para elegir a los cuatro nuevos consejeros, es una alerta máxima a la sociedad civil, al Congreso y a las cámaras empresariales, pues no se puede confiar en alguien que es parte del grupo gobernante y su propagandista, dicha propuesta ya no sorprende , porque la CNDH nació ilegal y y no es de extrañar que sigue burdamente cometiendo ilegalidades, aún cuando la convocatoria prohíbe que los integrantes del Comité Técnico sean activistas de los partidos políticos o gobierno, y en este caso Ackerman es ambas, contraviniendo con ello los principios de independencia, imparcialidad y objetividad que se establecen en materia electoral.

Cuando inició el proceso 2018, Ackerman señaló al INE como parte de los enemigos de AMLO, y ahora resulta que está siendo propuesto para formar parte del Comité Técnico de Evaluación, que será parte fundamental en el establecimiento de los procesos de evaluación, la metodología de calificación y la proposición final de aspirantes, contaminando y enrareciendo también de origen el proceso de selección de Consejeros; espero que los demás integrantes del Comité de Evaluación vean con suspicacia y desconfianza los argumentos que él vaya a expresar y que las deliberaciones de este comité se lleven a cabo con transparencia y máxima publicidad”.

Señaló que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados está obligada a hacer valer los términos de la convocatoria que emitió para integrar el comité técnico, por lo que está obligado legal y moralmente a impugnar la propuesta de John Ackerman; de igual forma esperamos que alguno de los aspirantes a Consejera o Consejero del INE tenga también el valor de denunciar desde ahora la integración de quien busca mermar la autonomía del mismo.

Cortés Mendoza recordó que el Gobierno federal ha buscado por diversos medios debilitar al INE, ya sea por medio de los recortes presupuestales o de propuestas como la de John Ackerman, cuya intención es destruir su autonomía; “lo que hoy está en juego es una institución que nos puede llevar varias generaciones en recobrar lo que tanto le ha costado a los mexicanos”.

Advirtió que es un regreso a cuando el PRI controlaba las elecciones. “Morena es el viejo PRI recargado, de los años 60 o 70, autoritario, dictatorial, en donde se formó López Obrador; por eso no está acostumbrado a los contrapesos y a un régimen democrático; no le gusta trabajar así”.

Debido a que los nuevos consejeros tendrán a su cargo la elección de junio de 2021, en donde se renovará la Cámara baja, 15 gubernaturas, 30 Congresos locales y alcaldías, el líder del PAN reiteró que la sociedad civil debe estar atenta y alzar la voz en contra de aquellas pretensiones por transgredir las instituciones democráticas.