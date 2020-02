La violencia en contra de la mujer nos requiere unidos para poderla erradicar, manifestó Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), ante la polémica que generó la convocatoria a que las féminas no salgan a las calles o a trabajar, como manifestación el próximo 9 de marzo.

Tristemente se sigue dividiendo a la población, juzgando a las mujeres que luchan por sus derechos y se manifiestan. Les dijeron que no salieran a manifestarse a las calles, que no griten, que no pinten edificios y ahora que se busca otra forma de manifestarse, donde se quiere mostrar lo que sería el mundo sin mujeres, y decidieron ausentarse de diferentes espacios públicos el próximo 9 de marzo, igual se les ataca