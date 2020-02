Los temas banales que importan y los serios que no importan

Escribe: Ariel Mendoza

Opiniones divididas en torno a un tema que ha causado polémica en las últimas semanas, un argumento que ha generado una batalla de memes en redes sociales, y es que cuando se manifiesta uno de los sectores más aguerridos de nuestro bello y “pacífico” Estado, la cosa se pone que arde; me refiero a la molestia que ha causado la Ciclovía Recreativa Dominical al sector de transportistas de la capital michoacana, los cuales consideran perjudica su labor al tener que tomar vías alternas.

Considerando que la delincuencia es uno de los temas que más ha afectado a Morelia en los últimos años, debería ser el argumento que más mortificara a la ciudadanía y al mismogobierno, sin embargo, en el mundo al revés todo gira entorno al cierre de vialidades del centro histórico todos los domingos, para dar paso a la Ciclovía Recreativa Dominical, y es que incluso la iglesia se ha involucrado de manera directa, vertiendo opiniones en contra, calificándolo como un exceso, y un espacio que representa una necesidad de reconocimiento social, pero vamos señores representantes de nuestra iglesia católica, pareciera que estamos en la época de las cavernas, esto debería ser un tema efímero y de poca importancia.

Y es que, la Ciclovía Dominical simboliza un lugar hermoso de esparcimiento, donde la gente desea correr al lado de sus mascotas, andar en bicicleta o simplemente disfrutar de uno de los centros históricos más bellos del mundo, algo que, además, genera derrama económica para los cafés, restaurantes o negocios establecidos en el primer cuadro de la ciudad de Morelia, pero hasta ahí nada más.

Incluso en algunos medios de comunicación locales, han anunciado que se han juntado más de 25 mil firmas, lo que representa que las y los morelianos desean que la Ciclovía Dominical se quede, pero también deberíamos de analizar que, para temas de verdadera importancia como la inseguridad, los baches, la falta de oportunidades para la juventud y el poco o nulo reflejo de los altos impuestos, nadie, absolutamente nadie hace bulla, ni dice pio.

Sin duda, es un secreto a voces que el tema de los transportistas vs la Ciclovía Dominical es un tema político, porque, ¿qué no está politizado en Michoacán?, desafortunadamente lo único que no está politizado es lo que verdaderamente afecta a la sociedad, para eso hay miles de distractores como el tema de la Ciclovía, por ejemplo.

Así pues, espero no herir susceptibilidades, pero deberíamos organizarnos para alzar la voz en temas que verdaderamente afectan, que laceran y que influyen de manera directa en la vida de una sociedad trabajadora, productiva y que quiere y desea ver a Morelia como lo que es, una ciudad digna del primer mundo.