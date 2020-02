“Dame una soga, ma, me quiero matar”, gritaba en medio de lágrimas Quaden Bayle, un niño australiano de 9 años que fue grabado por su madre después de recogerlo del colegio.

Quaden, quien sufre de una condición de enanismo conocida como acondroplasia, lloraba sin consuelo por el violento acoso del que era blanco debido a su condición física.

Su madre, Yarraka Bayle, grabó un video en el que el niño le decía que se quería morir debido al maltrato que recibía en el colegio.

“Esto es lo que hace el bullying”, dijo ella en la misma grabación, donde también se escuchaba a Quaden decir que quería acabar con su vida.

El video se convirtió en viral, fue visto por más de 14 millones de personas, se creó el hashtag #WeStandWithQuaden (#apoyamosaQuaden) y personalidades como el actor australiano Hugh Jackman (Wolverine) y el basquetbolista Enes Kanter le enviaron sentidos mensajes al niño.

El video, que dura unos seis minutos, fue publicado este martes y en él, la madre de Quaden describe el maltrato constante que sufre su hijo todos los días en un colegio de la localidad de Queensland, en el noroeste de Australia.

$30k raised to send a Quaden to @Disneyland2go. Disneyland alone isn’t enough. This little boy deserves to feel welcomed and celebrated, to have friends there, to be protected against any looks or comments from others even in the Happiest Place on Earth.https://t.co/rmZBv7cXND

— Shireen Qudosi (@ShireenQudosi) February 20, 2020