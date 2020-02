Morada y sin dientes inferiores fue como le entregaron el cuerpo de Fátima a su mamá, María Magdalena Antón, según relató ella misma en entrevista, al salir del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México.

Aunado a lo anterior, de acuerdo a los reportes de la familia a la pequeña de 7 años también le fueron extraídos algunos órganos y según su mamá, presenta varios golpes en el cuerpo, sin embargo después de la necropsia de ley se determinó que no le hacía falta ningún órgano.

Su carita está muy morada, golpeada, le tumbaron sus dientecitos. Ya no tiene los dientes de abajo: se los quitaron. La golpearon muy fuertemente y ya no tiene sus dientecitos.

Además, la madre de la niña asesinada denunció que las autoridades de la delegación donde vive tardaron mucho tiempo en comenzar la búsqueda de Fátima Cecilia.

No pusieron empeño porque no es su hija ni su familiar. Era lógico que no les importaba, pero el día que le pase a alguno de sus familiares o alguna de sus hijas, van a mover mar y cielo para encontrarlas.