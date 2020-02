Parece que una crisis se agudiza en el seno de ADN; si,aquella tribu ex perredista que fue clave cuando exprimió y sacudió la estructura del sol Azteca para colapsarlo, al igual, que paralelamente lo hicieron los demás grupos al interior del PRD mediante chantajes e intereses unilaterales. (Lo sepultaron)

Ante ello, es posible que muchos alcaldes municipales y algunos diputados de la actual legislatura del Congreso en Michoacán que acompañaron en esa desbancada mediáticaen Febrero del 2019, estén considerando abandonar en los próximos días a su máximo referente y mentor Carlos Torres Piña, que se refugió en los brazos de Morena, ante el menosprecio de Foro Nuevo Sol que mantiene la supremacía total del PRD local.

Finalmente, las causas y los problemas pasan a segundo plano; esta descomposición, es una connotación rutinaria de figuras que han llegado a desvirtuar su ideología doctrinaria, porque la atracción y los patrones que atañen su comportamiento, hablan de una verdad que no puede ser ocultada, ya que existe un sinnúmero de capítulos de traición y deslealtad que hacen sospechar que no les interesan los proyectos, sino el poder.

Aunque esta situación no este confirmada por los principales actores de la expresión de ADN, muchos medios empiezan a filtrar los posibles nombres que rechazarían el proyecto de su referente Torres Piña, como suspirante al proceso electoral del 2021 en Michoacán. Pero, además de ello, es posible persuadir ese clima, porque hay acciones de gente muy cercana al diputado federal que acudió al Consejo Extraordinario del PRD a nivel local, donde varios miembros rindieron protesta, incluyendo la nueva titular de la secretaria general del partido.

Asimismo, hay suspicacia que sus principales alfiles como Miriam Tinoco y Erik Juárez Blanquet (que en teoría eran inseparables), estarían incurriendo nuevamente en esa insensibilidad y debilitamiento ideológico porque hay antecedentes que con precisión sustentan que el eje principal y el motor que los mueve, son las posiciones que han sabido aprovechar mientras que preservan esa postura tan pragmática de moverse de un proyecto a otra sin miramientos ni contemplaciones a ningún liderazgo.

Evidentemente Carlos Torres Piña y su propia expresión de ADN, vivirían un golpe durísimo para las aspiraciones a posteriori, a pesar de que las posibilidades de alcanzar la candidatura, sean practicante quiméricas; en lo individual creo, constituiría quizá la maniobra que anuncia la intolerancia a un proyecto que pretenden aferrarse cuando en los hechos, han demostrado una y otra vez, que la propuesta de la izquierda, es una concepción propagandística, toda vez que el PRD a nivel local y Nacional, ha renunciado a ese movimiento sociopolítico que era alimentado por las causas progresistas y, al que dicen autonombrarse partido progresista, no solo porque se inclina con un lenguaje absurdo que estableció un esquema de alianzas con el PAN(Afrenta). Eso, fue la apocalipsis que generó abiertamente la pérdida de confianza y credibilidad; sin embargo, lo menos que les interesa es la ideología, ya que actualmente ha permeado en la reproducción de una narrativa de inclusión a todos las fuerzas políticas, pero no como una idea de adhesión, sino al rededor una medida emergente de sobrevivencia y desesperación por lo endeble que es su estructura.

Sí se dan a conocer los nombres que han salido a relucir, los desencuentros llegarían a una fase agudizada con miras al 2021. Pero, lo doloroso es la propuesta simplista y la capacidad de trasladarse de un proyecto a otro por relacionarse en un tema meramente sin pies, ni cabeza; y no por convicción política de una doctrina a la que pretenden sujetarse cuando han predominado la deslealtad y la traición a manos llenas. Hoy por hoy, eso sería un elemento que debilitaría sustancialmente la columna vertebral de ADN; asimismo, el clima que puede concebirse a futuro, es que Carlos Torres Piña más adelante se sume a una nueva ruta que se potencialmente competitiva; en primera, porque no hay marcha atrás de seguir sujetándose de algún diseño que valla consolidado: en ese sendero donde Morena es favorito para despojar el último bastión que le quedaría al PRD; y segunda, ya promulga con el itinerario de la 4T desde el Congreso Federal, entonces, por tratarse del ejercicio que se está jugando, qué es nada más y nada menos que la gubernatura, en un etapa posterior Piña estaría anunciando su respaldo a otro rostro; no tiene de otra, lo debe de formular y con una figura que posea altísimas posibilidades de arrebatarle la administración al PRD.

No dudo que Torres Piña carezca de habilidad y madurez política. Pero, si esta versión se consolida, sería un golpe durísimo para ADN y su máximo referente.

Notas finales: alguna comentocracia que le hace el caldo gordo al PRD, hecha las campanas al vuelo por este hecho. Hay que recordar que fue lo que provocó esta connotación.Esos altibajos, fueron el producto de una renuncia al PRD cuando Morena se consolido como partido dominante; entonces, la razón de que una columna de ADN decidiera trabajar paralelamente los trabajos reformistas del Lopezobradorismo en una integración desde el Congreso Local, fue una estrategia inefectiva, ya que le legislatura actual, los congresistas de ADN se arrodillaban y sucumbían ante las políticas que anteponen la dirección de la cuarta transformación.

Por ello, ni Morena pierde fuerza, ni el PRD se consolida y puede ser competitivo. El perredismo sufrirá una catastrófica derrota: ese hecho es previsible desde hace un tiempo.