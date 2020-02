Panteón Rococó festejará su 25 aniversario con un par de conciertos en mayo, y es por eso que su vocalista, Dr. Shenka, se tomó la libertad de pedirle prestado a Andrés Manuel López Obrador el avión presidencial.

Mientras anunciaron la preventa de sus boletos para la segunda fecha que abrieron en el Foro Sol, Luis Román, nombre real del vocalista de la agrupación, hizo la petición a través de sus historias en Instagram.

El vocalista usó un extracto de la conferencia de prensa en el que el mandatario habló acerca de la crítica que la banda le hizo en una entrevista.

“Perdón Sr. Presidente, pero yo tengo otros datos. Mejor préstelo para llegar al Foro Sol, este 8 y 9 de mayo. XXV años, el cuarto de siglo”, escribió Dr. Shenka en su red social.

Aunado a esto, durante un Facebook Live uno de sus seguidores les preguntó si harán alguna fecha en el Zócalo de la Ciudad de México, sin embargo contestaron que López Obrador no está en los mejores términos con el grupo, por lo que tendrían que exigirilo a través de redes sociales.

“Eso suena muy bien eh, empezamos a acatarrar a nuestro presidente con el hashtag Panteón Rococó Zócalo. Diríjanlo a presidencia por favor. Nuestro presidente no está muy contento ahorita con nosotros, vamos a acatarrarlo con un buen hashtag: #PateónRococóAlZócalo”, dijeron entre risas.

AMLO hizo referencia a una entrevista que hizo la banda el pasado martes, en donde mencionaron que era gracioso lo que el presidente quiere hacer con la rifa.

“Fíjense que hoy estaba leyendo que se enojaron los de el Panteón Rococó, porque se va a rifar el avión. O sea, me salieron muy formales porque dicen que eso no es serio, no es una política seria”, expresó el mandatario.

A pesar de las críticas, López Obrador dijo que respeta mucho a la banda, y agregó que lo que importa es lo que se hará con el dinero que se gane, pues servirá para ayudar al país con la compra que harán tanto los ciudadanos, como los empresarios que asistieron a la cena del miércoles.

“Pero yo los respeto mucho, lo importantes es que se va a rifar el avión y que vamos a pedirles a todos que ayuden para tener fondos y comprar equipos para hospitales. Y hoy vamos a tener la reunión, es una cena con empresarios, quienes están confirmando su asistencia muchos”, explicó.

“Yo mañana les voy a informar cuántos compromisos de venta vamos a tener de distribución, de boletos para el avión. Los empresarios siempre nos han apoyado, tienen una dimensión social. Están en disposición de ayudar al gobierno, de que todos ayudemos para sacar adelante a nuestro país”, continuó.