Una joven captó el momento exacto en que un chofer de Uber le habló con groserías y la amenazó cuando completaba un viaje en la Ciudad de México.

“Acabo de reportar a un conductor que es tanto de Uber como de DIDI. Les platico mi mala experiencia: pedí el servicio de Uber para transportarme y me recibió este señor. Yo le pedí de manera amable que si podría subir su ventana ya que atrás llega el aire muy fuerte y me da frío. El señor de malas lo subió y empezó a molestar que él tenía calor. Traté de ignorarlo para no molestarme yo”, relató la joven en redes sociales.

En las imágenes que compartió en redes se escucha cómo el chofer de Uber, un sujeto identificado como José Francisco García, subió el tono de sus expresiones contra la joven.

“Yo no estoy siendo grosera contigo. Yo sólo te pedí que levantaras el vidrio porque tenía frío”, dijo la pasajera. “Yo si tengo un chingo de calor, carajo. Estás chingando con el puto vidrio”, respondió el conductor.

“Si tienes una mala vida no es mi culpa”, agregó la joven. “Ahorita vas a ver el reporte que te voy a poner”, amenazó el sujeto. García conduce un Versa negro, placas M50BAL.

Uber México emitió un comunicado por los hechos:

“En Uber promovemos el respeto entre usuarios y socios conductores en cada viaje contratado con la app, y reprobamos cualquier tipo de agresión. Tomamos con absoluta seriedad el reporte hecho por una usuaria en Ciudad de México, por lo que, siguiendo nuestros Términos y Condiciones y Guías Comunitarias, el socio conductor involucrado ha sido inhabilitado de la aplicación”.