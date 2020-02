A lo largo del tiempo siempre ha existido interés por conocer el significado de los sueños, psicoanalistas como Sigmund Freud y Carl Jung interpretaban el significado de los sueños, Freud manifestaba las representaciones mediante símbolos que cada uno puede ver en su propio mundo onírico.

Hay muchos sueños que representan una verdadera preocupación y angustia por el contenido de los mismos, hay sueños que no se recuerdan y hay otros que parecen ser la vida real pero: ¿qué significado tiene soñar con tu ex?

Soñar con tu ex no necesariamente significa que tengas una completa obsesión por él/ella, puede tener muchas implicaciones, básicamente son representadas las necesidades y deseos inconscientes de una manera simbólica mediante los sueños. Carl Jung y Sigmund Freud trataron de dilucidar el posible significado onírico llegando a la conclusión de que los sueños representan aspectos inconscientes de los diferentes aspectos de nuestras vidas, se guardan en el subconsciente y que no podemos encontrarles una solución mientras estamos despiertos.

Soñar con un ex puede llegar a interpretarse como algo preocupante y peor aún si ya tenemos pareja, en cierto sentido también nos puede llegar a causar miedo o pánico que se aparezca en los sueños el ex o la ex porque se llega a pensar que se quiere regresar con él o que la actual relación ya no está funcionando y es necesario terminarla porque aún se está enamorado (a). Si bien el psicoanálisis ha contribuido a que la psicología fuera tomando forma y su visión sobre el mundo onírico se hace desde una perspectiva relativamente científica, no hay evidencias empíricas de que los postulados científicos sobre los sueños sean una verdad sin embargo representan las vivencias en la historia de vida.

Recuerda que soñar con tu “ex” no debe ser algo preocupante como se pudiera pensar o llegar a interpretar que aún no se supera esa relación, incluso este tipo de sueños son muy comunes aunque estés muy bien con tu pareja o las anteriores relaciones hayan terminado en buenos términos, son muchos los motivos que pueden estar detrás de estos sueños sin ser algo preocupante. Hay que poner atención en la frecuencia de los sueños, si frecuentemente sueñas con tu “ex” puede ser que algo podría ir mal con tu pareja actual y es donde es importante que analices ¿cómo está tu relación? Hacer una valoración, un análisis porque puede ser que haya necesidades que se tengan que atender y se representan mediante el acto de soñar con tu “ex”, quizá haya algún tipo de carencia afectiva. También puede ser que al soñar con tu “ex” sea parte de tu inseguridad por generar éxito en tu relación actual o sientas que eres incapaz de sobrellevar una relación de pareja (te exijas mucho).

Es muy importante que acudas con el psicólogo especialista para que de una manera directa te oriente respecto a los sueños que tengas y en específico soñar con tu “ex” porque cada historia de vida y cada proceso personal son muy diferentes.