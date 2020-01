Con una polémica sugerencia, el boxeador Julio César Chávez Jr. volvió a dar de qué hablar, pues dio una “solución” para la pobreza.

El boxeador opinó que para combatir los indices de personas pobres podrían disminuir si se dan billetes falsos, con tal de que este sector de la población pueda comprar comida.

Julio César Chávez Jr. publicó en sus redes sociales un video donde da su opinión sobre cómo lidiar con la pobreza que aqueja al país.

“Si yo fuera López Obrador, dijera todos los pobres que no tienen para comer tienen derecho a los billetes falsos, que alguien hiciera billetes falsos y ya tienen para comer. No tendría nada de malo, ¿no?. Nomás que tuviera una cantidad para que hubiera menos hambre al final de cuenta los hacen en unas máquinas los billetes según yo he visto pues”, expresó el boxeador.

Julio Cesar Chávez jr tiene la solución para el hambre en México. Favor de difundir hasta que llegue al presidente. pic.twitter.com/A5HBvbKhD6 — alameños de la sierra mi razón para bibir (@NoSoySantoy) January 30, 2020

Muchas personas apoyaron la idea del joven boxeador, otros se burlaron y algunos más se preocuparon por la salud mental del deportista.

Los fans también le sugirieron que se postulará como presidente de México, ya que con sus ideas “podría llegar muy lejos”.