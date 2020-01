Que el comité del PRD en Michoacán no se convierta en comité de campaña de ningún aspirante a la gubernatura del estado, advirtió Antonio Soto Sánchez, diputado local.

Un partido que se convierte en comité de campaña desde ahora de un aspirante es un comité de campaña que no le sirve a Michoacán, que no le sirve al PRD, que no va a servir para que ganemos las elecciones, necesitamos un comité de campaña institucional, imparcial que se ponga a trabajar, a construir partido en los 113 municipios y no que anden de comité de campaña de nadie.