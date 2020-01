Crítica de cine Mujercitas

Cinéfilos, he de admitir que esta versión de Mujercitas es la más fiel al libro de Louise M. Alcott y que además es una película más amena que sus antecesoras.

En esta crítica, destaco los tres factores por los cuales me gustó mucho particularmente y que creo yo, son destacables en la puesta en escena y de la cual los espectadores pueden apreciar sin dificultad: 1) la fotografía 2) la música y 3) el cast.

La fotografía a cargo de Yorick Le Saux es sumamente destacable, la iluminación, la tonalidad de cada escena y el retrato de las expresiones de las hermanas March convierten a Mujercitas de Greta Gerwig (directora) una cinta de lo más tierna y disfrutable.

Es una película fiel a la novela de la señora Alcott., (lo notarás si tuviste la oportunidad de leer el libro); me pareció buen recurso usar este “pimponeo” entre el pasado y el presente gracias al flashback y del cual se traen de nueva cuenta momentos claves en la vida de Jo March y sus hermanas, pero que también son los selectos pasajes por parte de Gerwig con los que se siente ligada o afín a la historia.

Little Women explora la vida de las hermanas March en la década de 1860 en Nueva Inglaterra, a raíz de la Guerra Civil estadounidense. Según uno de sus productores, la nueva adaptación se centra más en la vida de los jóvenes adultos de las hermanas, particularmente después de que Meg, Jo y Amy abandonen su hogar familiar.

La música de esta película, cinéfilos es por demás bellísima. Este uso de violines, de piano hicieron que el score se viera vestido de flores, y dulces copos de nievo traducidos a notas musicales que tocan las fibras del espectador conforme transcurre esta historia.

Puntos a favor, además de lo ya mencionado, es el estupendo tabajo del elenco. Claro, hay quienes destacan más que otros por su papel y demás pero esta niña, Saoirse Ronan va que vuela por el Oscar de verdad cinéfilos, muy bien su madurez actoral que va sembrando día a día, ahora bien, Meryl Streep es siempre alguien que cae bien ver en la gran pantalla, por otro lado; Florence Pugh es de las que muestra una muy buena presencia escénica y personalidad.

Sin dejar de lado, al señor Timothée Chalamet, quien también es cautivador en su papel de Laurie y Laura Dern como Marmee, quien da a las hijas March mucho en los corazones. La muy querida Emma Watson encaja bien su papel, sin embargo, no destaca tanto como lo hiciera en la saga de Harry Potter o en Colonia Dignidiad (cintas donde en mi muy humilde opinión tiene mucha más presencia).

No es una película y aclaro que por llamarse “Mujercitas” sea feminista, para nada. Es una noble adaptación a uno de los mejores libros.

Es muy disfrutable sobre todo para aquéllos quienes amaron esta obra literaria, quizá, no era necesaria esta nueva verisón; no obstante, ante la visión de nuevos directores ¿por qué no hacerla?

Para mí, una cinta muy recomendada y con gran mensaje.

A esta película le doy 4 de 5 estrellas.

